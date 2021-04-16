В домах жителей Твери станет прохладнее: параметры отопления снижены

Температура теплоносителя снижена до 60 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

16 апреля "Тверская генерация" сообщила о снижении температуры теплоносителя до 60 градусов. Это значит, что в домах тверичан станет прохладнее.

Напомним, что в соответствии с нормами федерального законодательства отопительный период завершается при установившейся в течение пяти дней подряд среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов. На следующей неделе Тверской гидрометцентр обещает похолодание и дожди.

- С потеплением "Тверская генерация" снижает температуру теплоносителя до 60 градусов. Ниже этой отметки опуститься невозможно, иначе потребители не получат горячую воду нужных параметров, - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Часть котельных и центральных тепловых пунктов в Твери работают на автоматике. Оборудование реагирует на погоду и по заранее запрограммированным данным выдает оптимальную температуру в многоквартирные дома, но не ниже установленных нормативов.

Также управляющие компании могут корректировать температуру внутри зданий, при наличии установленного внутридомового оборудования.