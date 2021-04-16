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Общество16 апреля 2021 13:04

Большой свинтус гуляет по улице Вагонников в Твери

Хрюшку заметили очевидцы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Свин гуляет на улице Вагонников в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Максим Кузьмин, Михаил Лебедев

Свин гуляет на улице Вагонников в Твери Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Максим Кузьмин, Михаил Лебедев

Днем, 16 апреля в Заволжском районе Твери на улице Вагонников водители заметили гуляющего по обочине хряка.

Темно-серый большой поросенок не спеша шел по обочине. Предположительно, он убежал у кого-то из подсобного хозяйства в частном секторе.

"Типичный обочечник", "Он на самовыгуле", "Помогите хрюшке найти дом" - пишут под постом подписчики в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Есть надежда, что хозяин животного увидит информацию и найдет пропажу.