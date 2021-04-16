Из-за игры с огнём в Тверской области чуть не сгорели автомобили

В Тверской области из-за игры детей с огнём чуть не загорелись машины на стоянке. Фото: принтскрин видео в группе в ВК/Вышний Волочёк - говорим и показываем/@eashirokova1984.

В социальных сетях в сообществе «Тверь ВКонтакте» очевидцы выложили ролик, как в посёлке Красномайский Вышневолоцкого округа мужчины отгоняют машины со стоянки, где горит трава. В посте указывают, что ландшафтный пожар случился из-за игры детей с огнём. К счастью, никто не пострадал.

– Огонь распространился на приличную площадь из-за порывистого ветра. Родители этих детей даже не вышли. Пожарные приехали через 10 минут после вызова, потушили, – рассказали в посте свидетели ЧП.

Жильцы убрали свои автомобили от распространяющегося по территории огня, в том числе, машину автовладельца, которого не оказалось дома.

Также под видео авторы напоминают, что такие детские шалости могут закончиться плачевно. Хотя, как мы видим, пожарные были наготове. Напомним, 15 апреля в Твери прошли учения сотрудников МЧС по тушению пожара.