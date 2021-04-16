В Твери изменены ещё 36 автобусных маршрутов и часть автобусов перевели на летнее расписание

15 апреля были изменены ещё 36 автобусных маршрутов в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери 15 апреля были изменены ещё 36 автобусных маршрутов: №№ 1, 15, 33 (и 33К), 41, 101, 102,103, 104, 108, 109, 110,111, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 143, 202, 207, 225, 233.

Изменения незначительные - какие-то остановки поменяли название (например, вместо "Проспекта 50 Октября" теперь "Проспект Николая Корыткова"), небольшие участки или остановки исключены из маршрута движения нескольких автобусов.

Изменилось расписание маршрутов: №15, №33, №41, №101, №102, №104, №109, №110, №111, №114, №115, №116, №117, №118, №119, №120, №121, №122, №123, №127, №129, №130, №132, №133, №138, №139, №202, №225, №233. Перемены в расписании связаны с переводом автобусов на летнее время. Расписание доступно в приложении "Волга" и на сайте tvercard.ru.

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