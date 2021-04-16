В Тверской области на время прекратят работать телеканалы и радиостанции. Причина – технические работы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 19 по 22 апреля в разных населённых пунктах Тверской области запланированы технические работы на телепередатчиках. Согласно информации от Тверского областного радиотелевизионного передающего центра, с 02:00 до 16:00 возможны перерывы в работе 20 цифровых и аналоговых телеканалов, а также радиостанций. Паузы будут в то время, когда не идут важные новости и рейтинговые программы.

Обратите внимание, 20 апреля в Твери на частоте 99,3 FM с 09:00 до 12:00 возможны перерывы в работе радио «Комсомольская Правда». В остальные дни присоединяйтесь к утреннему эфиру с тверскими ведущими станции с 09:00 до 10:00. Трансляция идёт как в аудио-, так и видеоформате.

График отключений ТВ и радио. Фото: принтскрин сайта tver.rtrs.ru.

Подробный график профилактических работ и список каналов и станций есть на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».