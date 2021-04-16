В Тверской области прокуратура проконтролирует ремонт крыши многоквартирного дома

В Тверской области суд обязал муниципальное учреждение починить крышу многоквартирного дома в Бежецком районе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкий межрайонный суд удовлетворил требования бежецкого прокурора о том, что МУП ЖКХ «Дорохово» должен отремонтировать крышу дома № 8 в посёлке Дорохово. Решение юридической инстанции вступило в законную силу. Бежецкий межрайонный прокурор проводил проверку состояния кровли многоэтажки.

В прокуратуру обращались жители многоквартирного дома. На объект выехали представители надзорного ведомства и специалисты региональной Госжилинспекции. Выяснилось, что на крыше есть отслоения, разрывы, пробоины и т.д. Кровельное покрытие не защищено фартуком из оцинкованной стали.

Также эксперты выяснили, что квартиры на пятом этаже дома из-за прохудившейся крыши периодически затапливает.

Суд решил, что такое состояние крыши может угрожать здоровью и жизни жильцов и приходящих в дом. На МУП ЖКХ «Дорохово» возложили обязанность по содержанию и сохранности крыши дома №8 в посёлке Дорохово до проведения капитального ремонта.