Лесной фонд Тверской области увеличился за счет земель в Торопецком районе Фото: ПТО

На заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя, обсудили перевод в гослесфонд участков категории земель запаса в Торопецком районе площадью 93,6 га, а также вопрос о предоставлении земельных участков для создания стрелкового комплекса в Калининском районе.

В Никулинском сельском поселении в категорию особо охраняемых территорий переведут три участка общей площадью 22,2 га. Комплекс «Даниловское большой спортинг» будет создан рядом с деревней Шигалово. Там собираются устроить стрелковый полигон, спортивную зону, кафе, дома отдыха.

В 2018-2020 годах лесной фонд, по данным регионального правительства, увеличился на 29,8 тыс. гектаров.

- Сельхозучастки, покрытые лесом, вовлекаются в работу, предоставляются лесопользователям. Таким образом, мы обеспечиваем сырьем деревообрабатывающие предприятия, предотвращаем незаконные рубки, – отметил Игорь Руденя.

Пополнение лесного фонда Тверской области продолжается и в 2021-ом.