В Тверской области людей не хоронят в могилах с водой в Вышнем Волочке

В Тверской области Администрация Вышневолоцкого округа опровергла информацию, что людей хоронят в могилах с водой. Фото: группа в ВК/#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/Сергей Михайлов.

Пояснения администрация муниципалитета давала из-за того, что в соцсетях появилась информация о погребении покойников на кладбище Ермаково в могилах, залитых грунтовыми водами. Якобы за «сухое» место требовали немалые деньги. Представители власти прокомментировали, что это не так.

В ответе от администрации сказано, что на кладбище Ермаково временно поднялись грунтовые воды из-за сезонных причин. Муниципальное бюджетное учреждение, занимающееся захоронением, предлагает близким и родственникам усопшего место на другом кладбище в округе (всего 26 действующих некрополей).

Но если заказчики стоят на своём, могилу копают на Ермаково.

– В случае, если заявитель настаивает на предоставлении участка под захоронение именно на кладбище Ермаково и при копке могилы обнаруживаются грунтовые воды, гражданам оперативно предоставляется участок в другом секторе кладбища Ермаково, – указывают в письме от Администрации Вышневолоцкого городского округа.

Земельный участок под захоронение предоставляют бесплатно по федеральному закону. Место администрация кладбища выделяет из имеющихся свободных. Выбор участка на конкретном кладбище законом не предусмотрен.

Платные работы по благоустройству могилы МБУ проводит отдельно и только по просьбе граждан.