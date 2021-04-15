В Твери 15 апреля 41 человек заразился коронавирусом

В Тверской области 88 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 38 786 случаев заражения COVID-19. За сутки 15 апреля заразились 88 человек.

Выздоровели 36 830 человек (+93 за последние сутки).

Изолированы 1162 больных (-12).

Умерли 794 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12482 заболевших (+41 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2706 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2126 (0),

Ржев – 2148 (+5),

Калининский район – 1608 (+1),

Торжок – 1585 (0),

Кимры – 1538 (0),

Бологовский район – 1013 (0).

Прививку от коронавируса сделали 94 477 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 613 человек.

За весь период в регионе проведено 660 624 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 577.