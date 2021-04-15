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Общество15 апреля 2021 19:07

Новую одежду и обувь получили 440 детей в рамках благотворительной акции в Твери

Акцию проводила Тверская епархия
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Родители смогли подобрать вещи, соответствующие размеру и возрасту детей. Фото: tvereparhia.ru

Родители смогли подобрать вещи, соответствующие размеру и возрасту детей. Фото: tvereparhia.ru

Отдел социального служения Тверской епархии организовал 13 апреля благотворительную акцию по раздаче одежды детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Родителей собрали на гуманитарном складе, где они смогли подобрать для своих детей вещи по размеру. Новую одежду и обувь получили 440 ребят из 126 нуждающихся семей.

- Нам удалось подобрать вещи к предстоящему весенне-летнему сезону. Детки были очень рады новым вещам, и маме подспорье, - приводит слова одной из мам пресс-служба Тверской епархии.