В Твери не будут скашивать тростник на Лазури, где гнездится уникальная колония чаек. Фото: Степан КАМЕНЕВ

С 9 апреля общественность Твери волновалась о судьбе уникальной колонии озёрных чаек на берегах реки Лазурь. Там начались работы по благоустройству и планировали скосить тростник, где обычно гнездится эта птица. В таком случае авифауны вряд ли вернулись бы на насиженные места.

Это значит, что распалась бы колония озёрных чаек, которые улетают на зиму в страны Западной Европы. Встревожены были и орнитологи, и любители наблюдать за птицами.

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, разделяя обоснованные опасения гражданских активистов и учёных, обратился в Правительство Тверской области, в региональный минприроды.

По итогам консультаций в Министерстве природных ресурсов было решено зарисовать участки гнездования и не скашивать там тростник. «Голос общественности услышан», – сказано в информационном сообщении от Общественной палаты.