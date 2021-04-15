В Тверской области производителей и продавцов хлеба оштрафовали на 723 тысячи рублей

В Тверской области проверили производителей и продавцов хлеба Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала 2021 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тверской области были проведены проверки в отношении трех предприятий по производству хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий и 35 организаций, осуществляющих продажу.

В ходе проверок отобрано и исследовано 28 проб мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий. Из них по санитарно-химическим показателям - 28 проб, по физико-химическим - 14, исследовано на содержание цезия и стронция 20 проб.

- Все пробы соответствовали нормативной документации, - сообщает Роспотребнадзор.

По результатам проверок составлено 33 протокола об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 723 тыс. рублей.

Специалисты советуют при покупке хлебобулочной и мукомольно-крупяной продукции обращать внимание на ее внешний вид, упаковку, маркировку. О нарушениях сообщайте в ведомство по телефону горячей линии: (4822) 32-35-98.