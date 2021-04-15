В Твери почти 2,5 тысячи школьников написали итоговое сочинение, чтобы получить допуск к аттестации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 апреля в Твери 2429 учеников 11 классов написали итоговое сочинение, которое является допуском к аттестации. Сама государственная аттестация начнётся 25 мая.

Сочинение писали с 10:00 в течение почти четырёх часов. В этом году темы были следующие: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Ученики с ограничениями по здоровью могли выбрать изложение. Объём сочинения – не менее 250 слов, изложения – более 150 слов.

Оценивают сочинение по системе «зачёт»/«незачёт». Для тех, кто пропустил или завалил есть дополнительные дни – 5 и 19 мая.

Если сочинение потребуется для поступления в вуз, оно действительно в течение четырёх лет.