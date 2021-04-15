В Тверской области совершившей убийство в монастыре дали девять лет тюрьмы

В Тверской области женщине, совершившей убийство в монастыре, дали девять лет тюрьмы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Осташковский межрайонный суд приговорил к девяти годам в колонии общего режима уроженку Амурской области. Женщина совершила преступление в стенах монастыря. В информации о ходе дела указывалось, что она работала в пекарне монастыря.

8 сентября 2020 года фигурантка дела, находясь в нетрезвом виде в стенах пекарни Нило-Столобенской пустыни, схватила нож и несколько раз пырнула в грудь и живот работника пекарни. От полученных ран тот скончался на месте.

Причина такого поведения – участницу конфликта мужчины не воспринимали как женщину. На суде она признала свою вину частично.

Судьи учли явку с повинной наличие у осуждённой малолетнего ребёнка, а также тяжесть и общественную опасность её действий.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.