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Общество15 апреля 2021 16:20

Семена огородных культур не прошли проверку Россельхознадзора в Тверской области

Нарушения выявили на рынке в Бологое
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Специалисты проверили семена на рынке и в торговых точках

Специалисты проверили семена на рынке и в торговых точках

Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Бологое Тверской области специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели контроль за соблюдением требований законодательства в сфере семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда по стационарным торговым точкам и на рынке было установлено, что в двух случаях гражданами осуществлялась реализация партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.