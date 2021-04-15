В Тверской области появился первый инновационно-промышленный парк

В большом зале областного правительства прошло заседание регионального инвестсовета во главе с губернатором Игорем Руденей. Фото: ПТО

15 апреля на заседании областного Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства территории комплекса «Боровлево-3» под Тверью присвоен статус инновационно-промышленного парка.

Губернатор Игорь Руденя на заседании отметил, что там планируется создать условия для для работы высокотехнологичных предприятий.

- Для резидентов предусмотрен льготный налоговый режим и наличие готовой инфраструктуры, созданной за счёт бюджетных средств. Это водо-, электро- и газоснабжение, строительство подъездных и внутренних дорог на территории технопарка, его обеспечение общественным транспортом, - добавил Игорь Руденя.

Как было объявлено на заседании областного инвестсовета на площади «Боровлево-3» ( 82 га) свои производства смогут разместить 19 компаний. Там может быть создано порядка 2,7 тыс. рабочих мест. Ожидается, что объем инвестиций составит около 10 млрд рублей.

Как и отмечал губернатор, статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам «Боровлево-3» пользоваться особыми мерами господдержки - освобождением от налогов на землю, на имущество, льготным налогом на прибыль.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, инфраструктура парка будет обеспечена за счёт средств, сэкономленных на реструктуризации кредитов бюджета региона.

Кроме того, на совещании принято решение включить два инвестпроектов в перечень приоритетных - создание крупного склада автозапчастей компании «Альфа» и завода «Пластик-Строймаркет».

Благодаря им в регионе будет создано более 240 рабочих мест.