Жителя Тверской области оштрафовали за неправильную перевозку ребенка в автомобиле

Госавтоинспекторы проверили, как водители перевозят детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Калининского района сотрудники Госавтоинспекции провели рейд "Автокресло" и проверили более 20 автомобилей, в которых перевозили несовершеннолетних.

В ходе мероприятия выявлен водитель-нарушитель, который перевозил несовершеннолетнюю дочь с использованием бустера, но не пристегнул ее ремнем безопасности.

- Нарушитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции Калининского района, что не согласен с нарушением и безопасность его ребенка, это его личное дело. В отношении водителя составлен административный материал, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Еще один нарушитель вез ребенка в школу на автомобиле "ВАЗ 2105". Ребенок находился на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности, но оказалось, что сам водитель не имеет права управления транспортным средством.

В отношении водителя составлен административный материал, автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.