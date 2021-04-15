В Тверской области сосед украл из сейфа знакомого 100 долларов и "билеты банка приколов"

Украденные деньги мужчина выбросил в канаву Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В полицию обратился 35-летний житель Калининского района. Мужчина рассказал, что из сейфа у него украли 100 долларов и пачку "билеты банка приколов", которые ему подарила жена.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей и выяснили, кто кражу совершил мужчина, проживающий на соседней улице. 38-летний ранее судимый мужчина сознался в содеянном и рассказал, что, заметив банкноты из "банка приколов", выкинул все денеги с подлинной валютой в придорожную канаву.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.