В Тверской области пьяный мужчина напал в больнице на врача-анестезиолога

Пьяный мужчина напал на врача в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло поздно вечером, 12 апреля. В торопецкую ЦРБ доставили мужчину пострадавшего в драке. Осмотрев пациента, фельдшер сообщил, что ему нужна хирургическая помощь, и позвал анестезиолога.

Но пациент от помощи отказался и сбежал из больницы, а его товарищ накинулся на врача. Мужчина был пьян и нескольк раз ударил пострадавшего по лицу.

В результате нападения травмы получил 72-летний врач-анестезиолог Венедикт Семенович Лукин. Известный также, как спортсмен, ветеран Московского международного марафона мира, чемпион мира по лыжному марафону среди любителей, чемпион России на дистанции 30 км.

Потерпевший обратился в полицию.

Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД России по Тверской области, по факту случившегося проводится проверка. Нападавший установлен. Это 40-летний местный житель, фигурант уже сознался в содеянном. По результатам проверки будет принято процессцальное решение.