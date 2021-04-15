В Тверской области сирота получил жилье после обращения в прокуратуру

Предоставления жилья сирота добился через прокуратуру Фото: архив "КП"

Прокуратурой по обращению 22-летнего жителя Весьегонского муниципального округа проведена проверка о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что в несовершеннолетнем возрасте у заявителя умерли родители, он остался сиротой, был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и в 2017 году включен в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением. Но жилье так и не получил.

Прокурор района обратился в суд. На администрацию Весьегонского муниципального округа возложена обязанность предоставить заявителю благоустроенное жилье по договору найма.

Решение не вступило в законную силу.