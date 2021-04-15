На привокзальной площади в Вышнем Волочке Тверской области у мужчины украли телефон

Мужчина заявил в полицию на своб знакомую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В линейный отдел полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек обратился житель Московской области и рассказал, что на привокзальной помощи знакомая стащила у него из машины мобильный телефон стоимостью 25 000 рублей.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Злоумышленницей оказалась 18-летняя местная жительница. Похищенное девушка вернула.

В отношении гражданки следствием ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие.