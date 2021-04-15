В Оленино Тверской области мужчина срезал замок и обокрал частный дом

Злоумышленник обокрал частный дом Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась пенсионерка и сообщила, что из ее частного дома было похищено имущество. Злумышленник спилил замок, проник в помещение и вынес телевизор, DVD-плеер, телевизионную приставку и видеоресивер.

Место происшествия осмотрели полицейские. Территорию обследовал кинолог с собакой. Подозреваемым оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний житель Оленинского района. Похищенное имущество изъято при задержании мужчины.

На фигуранта завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Имущество вернут владелице.