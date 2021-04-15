В Тверской области браконьер пилил лес и вывозил на тракторе

Мужчина незаконно спилил 44 дерева Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области, в лесном массиве около деревни Колесня Нелидовского городского округа, неизвестный незаконно спилил на землях государственного фонда РФ 44 дерева разных пород: берёза, осина и ольха. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Ущерб составил более 246 000 рублей. Полицейскими установлено, что в середине марта незаконной лесозаготовкой занимался 31-летний житель Нелидово.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что древесину вывозил на тракторе с прицепом к себе на участок. Стволы деревьев, транспортное средство и бензопила изъяты.

По ч. 3 ст. 260 УК РФ фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.