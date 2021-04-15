В Тверской области от коронавируса привились 94 477 человек

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С начала вакцинации прививку сделали 94 477 человек – это 82,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. 14 апреля прививку сделали 1631 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 88 578 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала Госуслуги, региональную медицинскую информационную систему МедрегТверь, МФЦ, по единому номеру "122".

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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