В Тверской области отремонтируют 105 километров дорог к туристическим местам

За последние четыре года в регионе отремонтировано 584 километра дорог к достопримечательностям. Фото: ПТО

За последние четыре года, с 2017-го по 2020-й, в регионе отремонтировано 584 километра дорог к достопримечательностям. В 2021-м этот показатель вырастет еще на 105 километров.

По поручению губернатора Игоря Рудени туристический аспект учитывает минтранс при формировании программы дорожных работ.

В этом году особое внимание уделят трем региональным дорогам, ведущим в осташковский край с его Ниловой пустынью и истоком Волги. Это автотрассы Осташков – Селижарово – Ржев, Торжок – Осташков и «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино. Все они приводятся в порядок по нацпроекту.

Ремонт дороги от Осташкова до Ржева через Селижарово завершат уже в этом году. Таким образом, эта автодорога длиной в 120 километров будет полностью приведена в порядок.

Работы на двух других магистралях завершат в 2022-2023 годах.

В этом году отремонтируют почти 28 километров дороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе, а также 23,4 километра автотрассы «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино в Андреапольском муниципальном округе.

В 2021-м по нацпроекту отремонтируют и 33-километровый участок автотрассы Торжок – Высокое – Берново – Старица в Торжокском районе. Она является частью турмаршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».