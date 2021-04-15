Следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в коллекторе в Тверской области

По факту гибели мужчины следователи начали проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователями устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Торжке. Тело погибшего без признаков насильственной смерти было обнаружено 15 апреля рядом с коллектором у дома по улице Пролетарской.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.