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Происшествия15 апреля 2021 13:14

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в коллекторе в Тверской области

Устанавливаются обстоятельства ЧП
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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По факту гибели мужчины следователи начали проверку

По факту гибели мужчины следователи начали проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователями устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Торжке. Тело погибшего без признаков насильственной смерти было обнаружено 15 апреля рядом с коллектором у дома по улице Пролетарской.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП