На набережной Афанасия Никитина в Твери вандалы сломали лавочку

Вандалы сломали лавочку на набережной Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери вандалы сломали лавочку напротив дома №84 по набережной Афанасия Никитина. Каким-то образом они сломали спинку, ее как бы разломило поплам.

Напомним, что это уже не первое ЧП на набережной за последнее время. На прошло неделе из-за грунтовых вод вдоль тротуара обрушилось ограждение.

В настоящее время место обрушения огорожено, доступ людей ограничен.

Как уточнили ранее в администрации города, тротуар в указанном месте включен в планы ремонтной кампании 2021 года. Специалисты проводят анализ состояния подпорной стенки для определения объема необходимых работ по ее укреплению.