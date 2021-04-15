В Тверской области заблокировали сайты по продаже больничных листов

Сайты по продаже поддельных больничных листов выявила прокуратура Фото: Иван ПРОХОРОВ

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены Интернет-сайты по продаже больничных листов без посещения врача.

В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность сайтов прекращена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.