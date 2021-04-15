В Тверской области заблокировали сайты по продаже больничных листов

Сайты по продаже поддельных больничных листов выявила прокуратура
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены Интернет-сайты по продаже больничных листов без посещения врача.
В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность сайтов прекращена.
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