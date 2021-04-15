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Общество15 апреля 2021 11:02

В Тверской области заблокировали сайты по продаже больничных листов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайты по продаже поддельных больничных листов выявила прокуратура

Сайты по продаже поддельных больничных листов выявила прокуратура

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки выявлены Интернет-сайты по продаже больничных листов без посещения врача.

В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан, прокурор обратился в районный суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность сайтов прекращена.

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