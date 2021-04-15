В Тверской области лагерь поисковиков «Ржев. Калининский фронт» будет ежедневно открыт для школьников

Поисковая экспедиция пройдет недалеко от Ржевского мемориала, а для школьников туда обязательно организуют экскурсии. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 18 по 30 апреля на около поселка Есинка и деревни Толстиково Ржевского района - вблизи Ржевского мемориала - пройдет международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Ожидается, что в ней поучаствуют не меньше 500 поисковиков.

Посетить полевой лагерь экспедиции смогут школьники Верхневолжья и других регионов страны.

- Важно, что в мероприятии активно участвуют представители подрастающего поколения, которые приобщаются к истории нашей Родины и патриотическим ценностям, - считает губернатор Игорь Руденя.

Программа экспедиции «Ржев. Калининский фронт» включает в себя экскурсии для школьников к местам боевых действий, знакомство с работой поисковиков, а также посещение Ржевского мемориала Советскому солдату.

В прошлом году в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имен. С 2016 года подняты останки более 2000 советских солдат и офицеров, найдено 193 медальона, установлено 107 имен.