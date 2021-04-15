В Твери изучают физическую активность дошкольников

В Твери изучают физическую подготовку дошкольников Фото: администрация Твери

Тверь включилась в проект Российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», который реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

В рамках проекта специалисты изучают активность и физическую поготовку дошкольников. Исследование проводят медицинские и научные работники Тверского государственного медицинского университета совместно с дошкольными образовательными учреждениями города. В работу включились и педагоги детского сада №161 с физическим уклоном.

- В рамках исследований осуществляется суточный мониторинг уровня физической активности детей. Все полученные данные анализирует специальная программа, специалисты также проводят тесты в виде игры, которые позволяют оценить некоторые когнитивные способности ребенка, - рассказали в администрации.

Результаты фиксируются в специальном паспорте и могут помочь родителям сформировать у детей здоровые привычки.