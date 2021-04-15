В Твери ВАЗ «подрезал» автобус: пожилая женщина получила травмы

В Твери ВАЗ «подрезал» автобус, в салоне попадали пассажиры. Фото: группа в ВК/Транспорт Верхневолжья.

В официальной группе компании «Транспорт Верхневолжья» появилось видео момента, когда 223-й резко затормозил на улице Горького. Люди в салоне попадали, пожилая тверичанка ударилась головой. Оказалось, что общественный транспорт «подрезала» легковушка.

14 апреля около 18:45 ВАЗ, поворачивая со второго ряда, пытался проскочить прямо перед автобусом. Произошло столкновение.

У автобуса треснуло лобовое стекло, разбита фара и помят бампер.

Врачи оказали помощь ударившейся пожилой женщине.