Где в Тверской области отключат электричество 15 апреля

В Тверской области 15 апреля планово отключают электричество в Твери, Торжке, Старице, Вышнем Волочке и Удомле. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

По данным МУП «Тверьгорэлектро», в этих населенных пунктах в течение дня будут плановые отключения электроэнергии.

Тверь

Московский район

09:30-12:00 – улица Орджоникидзе, дома №№ 51, 53, 53 корпус 2, 53 корпус 3, 53 корпус 4, 55/39, Зелёный проезд, дома №№ 41, 43 корпус 1, 43 корпус 2, 43 корпус 4.

Пролетарский район

09:00-16:00 – улица Новостройка, дома №№ 23-43, 24-60, улица Колхозная дома №№1/41-27/44, 2-26, улица Жуковского, дома №№1-19, 2/16-20/4, улица Речная, дома №№ 30-42/20 «а», 31-49, улица Смольная, дом №42 «а», улица Циолковского, дома №№ 10-20, 11-49, улица Халтурина, дома №№ 26-44, 33-53.

Центральный район

09:30-13:00 – улица Симеоновская, дома №№ 22, 28, 30, Тверской проспект, дом № 6, улица Симеоновская, дом № 25.

Торжок

09:00-13:30 – КТП 71, улица Чехова, дома №№ 1 «б»-1 «ж», 2-й переулок Чехова, дома №№ 1-9, 2-10, 3-й переулок Чехова, дома №№ 1-9, 2-28, 4-й переулок Чехова, дома №№ 1-43, СТ Энергетик участок 1, участок Грибкова, ГСК Машиностроитель – 8, ГСК Сельхозхимии, ГСК «Северный»” машиностроитель – 6, КТП 152, База МУП ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО Энергетиков 12, КТП 25, улица Серебряная, дома №№ 2, 15, 16, Сиреневый бульвар, дома №№ 3, 7, 9, 13, 17, 17 «а», дома №№ 21-25, дома №№ 2, 4, улица Молодёжная, дома №№ 1-5, 9-23, 2-10, 18-26, 30, 32, 36-42, улица Чапаева дома №№ 1-31, 35-65, 69, 2-66, улица Урицкого, дома №№ 1-61, 65, 67, 2-50, 56, 62-70, переулок. Урицкого, дома №№ 1, 2, 3, магазин «Камаз»” на улице Урицкого, 69.

Старица

09:00-15:00 – улица Володарского, дом № 24, улица Чернозёрского, дома № 3, 7, 9 «а», 23, 23 «а», улица Пушкина, дома №№ 6, 8.

Вышний Волочёк

09:00-13:00 – двор фабрики Авангард, дома №№ 41, 43 «а», 42, 42 «а».

13:00-16:00 – ул. Ямская, дома №№ 4-36, 1-51, улица Тимирязева, дома №№ 6-30, 5-29, улица Берег реки Цны, улица Короленко, улица Щорса, дома №№ 8, 10, 5, 7, 12-30, 9-23, переулок Новый, улица Заречная, дома №№ 1-5, 2-20.

Удомля

13:00-17:00 – улица Парковая, дома №№ 19-30, территория Лесопитомника, МРО «Православный приход РПЦ», МУП «Удомельское РКХ», полигон ТБО, ГУВ «Удомельская СББЖ», ООО «Вест-Инжиринг».