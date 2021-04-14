В Твери для водителей открыты вакансии в Верхневолжском АТП

В Твери приглашают на работу водителей Фото: ПТО

Верхневолжское АТП приглашает водителей для работы на автобусах общественного транспорта Твери и Калининского района.С момента запуска новой транспортной модели работу нашли более 900 соискателей. За первый квартал 2021 года трудоустроены 64 водителя.

Работники трудоустроены по ТК РФ, получают полный социальный пакет, имеют оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обслуживание и возможность пользоваться корпоративным транспортом.

Минимальная зарплата водителей на автобусе среднего класса составляет 45 690 рублей, а максимальная – 83 697. В среднем - около 52 755 рублей в месяц. Предоставляется возможность пройти обучение за счет компании. Подробнее о вакансиях по телефону: 8-800-551-09-71.