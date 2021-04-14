В Вышнем Волочке Тверской области УК обманывала жильцов и поставщика услуг

Деньги жильцов осели на счетах УК и не дошли до поставщика услуг Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Тверской области провела проверку в отношении ООО УК «Евростройсервис». Установлено, что компания причинила имущественный ущерб предприятию электроснабжения и совершила хищение средств в особо крупном размере.

В период 2017-2018 годов УК получала деньги за услуги электроснабжения от жителей многоквартирных домов в Вышнем Волочке, но до гарантирующего поставщика средства не доходили. Ущерб составил более миллиона рублей.

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой в СО МО МВД России "Вышневолоцкий" направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

На основании представленных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело.