В Вышнем Волочке Тверской области УК обманывала жильцов и поставщика услуг

Деньги жильцов осели на счетах УК и не дошли до поставщика услуг
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Прокуратура Тверской области провела проверку в отношении ООО УК «Евростройсервис». Установлено, что компания причинила имущественный ущерб предприятию электроснабжения и совершила хищение средств в особо крупном размере.
В период 2017-2018 годов УК получала деньги за услуги электроснабжения от жителей многоквартирных домов в Вышнем Волочке, но до гарантирующего поставщика средства не доходили. Ущерб составил более миллиона рублей.
Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой в СО МО МВД России "Вышневолоцкий" направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.
На основании представленных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело.