МЧС с вертолета следит за пожароопасной обстановкой в Тверской области

МЧС следит за обстановкой с воздуха Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области ведет мониторинг гидрологической и пожароопасной обстановки. Обстановку изучают, используя высокопроходимую технику, маломерные судна, беспилотные авиационные системы и воздушные судна.

14 апреля сотрудники ФПС ГПС МЧС России ГУ МЧС России по Тверской области на вертолете Ка-32 обследовали местность населенных пунктов: Орша, Васильевский Мох, Восток, Рамешки и Максатиха.

- Не все реки освободились ото льда, который наблюдается на водохранилищах и закрытых водоёмах, в Максатихинском районе наблюдается повышение уровня воды. Возгораний за время следования по маршруту не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.