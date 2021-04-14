179 молодых семей при поддержке правительства смогут улучшить жилищные условия в Тверской области

Семьи смогут улучшить жилищные условия Фото: Олег УКЛАДОВ

179 молодых семей Верхневолжья, из которых 54 многодетные, получат в 2021 году областную поддержку на улучшение жилищных условий. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- Мы стараемся обеспечить молодым семьям региона как можно большую поддержку, чтобы они видели здесь перспективы, чтобы территория развивалась, – считает Игорь Руденя.

Социальные выплаты будут направлены молодым семьям из 33 муниципальных образований Верхневолжья. Из бюджета выделят более 121,7 млн рублей.

Также дополнительную социальную выплату смогут получить родители в случае, если в течение года после получения основного жилищного сертификата у них родился (или был усыновлен) еще один ребенок. Размер помощи составит порядка 320 тысяч рублей. Деньги можно потратить на погашение части ипотеки или кредита, а также на компенсацию затраченных средств на приобретение или строительство жилья.