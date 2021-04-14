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Происшествия14 апреля 2021 20:43

В Тверской области признали незаконной информацию на сайте о продаже снюсов

Её распространение запретили на территории России
Степан КАМЕНЕВ
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По решению Кашинского межрайонного суда, информацию о продаже снюсов на сайте resnusstore.ru признали незаконной.

По решению Кашинского межрайонного суда, информацию о продаже снюсов на сайте resnusstore.ru признали незаконной.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Кашинским межрайонным судом рассмотрел иск Кашинского прокурора о признании информации о продаже снюса (сосательного табака) незаконной. Юридическая инстанция признала требования гособвинителя обоснованными.

Суд установил, что на интернет-сайте resnusstore.ru размещена информация о реализации снюса (сосательного табака) через Интернет. Доступ к сайту свободный, не требуется предварительной регистрации и пароля, с данными может ознакомится неограниченное количество человек. В том числе, несовершеннолетние.

На сайте нет проверки возраста пользователя, поэтому купить табачную продукцию могут и несовершеннолетние. А это нарушает закон.

Таким образом, информация на указанном сайте запрещена к распространению на территории страны. Решение суда исполнено.

Криминал