На трассе под Тверью в ДТП погибла женщина-водитель иномарки

Женщина-водитель погибла в ДТП на М-10 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла на 287-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан Ноут", не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадашая получила смертельные травмы. Подробности уточняются.

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