На трассе под Тверью в ДТП погибла женщина-водитель иномарки

Женщина-водитель погибла в ДТП на М-10
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Авария произошла на 287-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ниссан Ноут", не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.
Пострадашая получила смертельные травмы. Подробности уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.