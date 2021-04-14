В Тверской области коронавирусом заболели 87 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 38 698 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки, на утро 14 апреля заразились 87 человек.

Выздоровели 36 737 человек (+92 за последние сутки).

Изолированы 1174 больных (-10).

Умерли 787 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12441 заболевших (+47 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2703 (+5),

Вышневолоцкий городской округ – 2126 (+3),

Ржев – 2143 (+11),

Калининский район – 1607 (+7),

Торжок – 1585 (+1),

Кимры – 1538 (+6),

Бологовский район – 1013 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 92 846 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 607 человек.

За весь период в регионе проведено 659 047 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 113.