В Тверской области коронавирусом заболели 87 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 38 698 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки, на утро 14 апреля заразились 87 человек.
Выздоровели 36 737 человек (+92 за последние сутки).
Изолированы 1174 больных (-10).
Умерли 787 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12441 заболевших (+47 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2703 (+5),
Вышневолоцкий городской округ – 2126 (+3),
Ржев – 2143 (+11),
Калининский район – 1607 (+7),
Торжок – 1585 (+1),
Кимры – 1538 (+6),
Бологовский район – 1013 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 92 846 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 607 человек.
За весь период в регионе проведено 659 047 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 113.