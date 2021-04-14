В горсаду Твери состоится уличный брейк-джем

В горсаду не только гуляют, но и танцуют! Фото: Администрация Твери

25 апреля (это будет воскресенье) в Городском саду Твери состоится уличный брейк-джем. Для тех, кто занимается брейк-дансом, этот термин не требует разъяснений, а для остальных поясним: джем (jam) в брейке - что-то наподобие дружественных показательных выступлений в совершенно свободном формате. Танцоры собираются в круг, в центра которого друг за другом выходят желающие, чтобы показать свои таланты.

Начнётся брейк-джем в 16:00. Пришедшим организаторы обещают "звук, вертушки, Dj и танцпол". Вход для зрителей и участников будет совершенно свободным. Возрастных ограничений также нет.