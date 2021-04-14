В семи районах и округах Тверской области впервые откроют филиалы МФЦ. Графика: ПТО

В 2021 году семь первых филиалов Многофункциональных центров откроют в Красном Холме, Лесном, Пено, Белом, Молокове, Сонкове и Фирове. Вопрос рассмотрен на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Областным правительством сообщается, что в Белом, Красном Холме и Молоково для этого обустраивают модульные строения. На других территориях подобраны подходящие для МФЦ здания. Открытие на май и летние месяцы. В 2021-ом также откроют еще один филиал МФЦ в Вышнем Волочке. Там запланировано апробировать пилотный проект по регистрации автомобилей. Новое здание - на улице Луначарского - подобрано для филиала МФЦ в Кимрах. Там разместят 13 окон обслуживания, а также центр поддержки бизнеса. Дополнительный филиал МФЦ откроют и в Торжке. Срок - до сентября 2021 года. Также в этом году завершат работы по ремонту и оснащению зданий Ржевского и Торопецкого филиалов МФЦ.

Капремонты предусмотрены в Селижаровском филиале МФЦ.

В Твери в филиале МФЦ №1 обновят мебель и оборудование. Сегодня на территории Тверской области работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 окна.