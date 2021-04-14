В бологовском детском саду Тверской области выявили некачественный творог

В твороге нашли запрещеные ферменты Фото: Тимур ХАНОВ

В дошкольном учреждении города Бологое специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области была отобрана проба молочной продукции.

В 9% твороге из Московской области в ходе проверки установлено присутствие трансглутаминазы - пищевого фермента, которого в составе быть не должно. Это нарушает требования технического регламента таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.