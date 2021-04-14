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Происшествия14 апреля 2021 17:16

Трое молодых людей украли лодки и дорогие снасти у москвича в Тверской области

Злоумышленников задежала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала полиция

Злоумышленников задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 49-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что в Старицком районе у него обокрали дачу.

Украдено было имущества на 280 000 рублей: резиновые лодки и лодочный мотор, снасти, электроинструменты. Полицейские в ходе розыска задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных молодых людей.

Злоумышленники знали, что на участке никто не проживает и влезли в дом. Украденное они вывезли на машине. В полиции фигуранты сознались в содеянном.

По статье "Кража" им грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал