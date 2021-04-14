На въезде в Тверь по Бежецкому шоссе расширят дорогу

На въезде в Тверь по Бежецкому шоссе будет проведен ремонт участка в 2,2 км ( от улицы Богородицерождественская до границы города) с расширением дороги. Фото: гугл карты/скрин

14 апреля губернатор Игорь Руденя в областном правительстве провел встречу с главой Твери Алексеем Огоньковым. Обсуждался предстоящий ремонт улиц и дорог города и другие актуальные вопросы.

Игорь Руденя указал, что в приоритете для снижения транспортной загрузки тверских улиц должны быть дороги в сторону Бежецка и Кимр, Старицкое, Московское шоссе.

Как раз на въезде в Тверь по Бежецкому шоссе будет проведен ремонт участка в 2,2 км с расширением дороги. Это позволит увеличить там пропускную способность транспорта, что весьма актуально.

Всего в Твери в этом году отремонтируют 80 участков уличных дорог. 70 - по нацпроекту. 10 - по программе в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания РФ «Город воинской славы».

Этот вопрос накануне был рассмотрен на заседании областного правительства. Подробности читайте здесь.