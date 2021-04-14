Двое мужчин перевели мошенникам по 500 тысяч рублей в Тверской области

Жители Тверской области перевели мошенникам 1,3 млн рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За прошедшие сутки жертвами аферистов в Тверской области стали семь человек. В общей сложности потерпевшие перевели мошенникам более 1 370 000 рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.

Все пострадавшие стали жертвами "лжебанкиров". Жителю Конаковского района сообщили, что на его имя злоумышленники пытаются оформить кредит. Испуганный мужчина перевел звонившим 500 000 рублей. На алалогичную уловку попался житель Бологовского района, мужчина отдал звонившим 516 000 рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.