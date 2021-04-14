В Тверской области продавцов алкоголя оштрафовали на 372 тысячи рублей

67 человек отравились "паленым" алкоголем в Тверской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роспотребнадзор Тверской области отчитался о контрольно-надзорных мероприятиях, провоимых в точках продаж алкогольной продукции.

Проверки проведены на 74 объектах розничной и оптовой продажи. Отобрано 136 образцов алкогольной продукции, в том числе 21образец на экспертизу этикетки. Все образцы соответствуют требованиям нормативной документации.

В отношении юридических и должностных лиц составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Вынесено штрафов на сумму более 372 тыс. руб.

- В 2021 году в Тверской области зарегистрировано 67 случаев острого отравления суррогатами алкогольной продукции, из них 64 случая со смертельным исходом, - озвучили статистику в ведомстве и предупредили, что покупать алкогольные напитки следует только в стационарных торговых предприятиях, у которых есть лицензия и соответствующая документация.