ФСБ задержала в Тверской области наркосбытчика с партией героина на 2 миллиона рублей

Наркосбытчиком оказался 24-летний житель тверского региона. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники Управления ФСБ по Тверской области пресекли деятельность наркоторговцев. Преступная группа поставляла в Верхневолжье из других регионов тяжёлый опиоидный наркотик - героин.

Силовики взяли с поличным 24-летнего жителя Тверской области. Его задержали в момент, когда он доставал из тайника партию расфасованного зелья, чтобы в дальнейшем продать его "в розницу" наркозависимым людям.

- Из незаконного оборота изъято 700 граммов "героина" рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей, - сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Силовики продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к межрегиональной поставке наркотиков.