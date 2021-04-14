В Тверской области мужчина связал и задушил знакомого

Следователи завершили расследование уголовного дела Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователями в Кимрах завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Иваново. Мужчину обвиняют в совершении престплений по нескольким статьям (вымогательство, незаконное лишение свободы, убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 23 июня 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в съемной квартире в поселке Белый Городок Кимрского района, потребовал у знакомого денег, после чего связал потерпевшего, избил и задушил.

- По уголовному делу назначены и проведены 15 судебных экспертиз, допрошено в качестве свидетелей 12 человек. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.