Пьяный водитель без прав скрылся после ДТП с пострадавшим в Тверской области

В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла около 23:35 вечера 13 апреля в поселке Васильевский, около дома №32 Ржевского района Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний водитель на автомобиле "Форд Фокус", лишенный права управления, находящийся в состоянии опьянения, столкнулся с мотоциклом "Стелс GS400" под управлением 22-летнего водителя, не имеющим права управления.

В результате столкновения пострадала 17-летняя девушка-пассажир мотоцикла. Она ехала в застегнутом мотошлеме. Водитель иномарки оставил место ДТП, в последствии установлен.