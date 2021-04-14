В Твери сотрудники МУПов участвуют в субботниках

Во всех районах Твери сотрудники МУПов участвуют в субботниках. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

В Твери началась пора субботников, в которых участвуют как жители города, так и работники муниципальных предприятий. В частности, сотрудники МУП «Тверьгорэлектро» традиционно убираются в Московском районе, в том числе, вдоль Хлебного ручья.

– Коллектив нашего предприятия каждый год участвует в субботниках, чтобы совместными усилиями привести в порядок ряд городских территорий, – рассказал директор МУП «Тверьгорэлектро» Максим Сульман. – Все мы знаем, что чисто там, где не мусорят, но тем не менее весной тема уборки города – одна из самых актуальных.

Город разбит по секторам, где проводят субботники муниципальные предприятия. В генеральной уборке областного центра участвуют МУП «Дирекция парков», МУП «ЖЭК», МБУ «Зеленстрой» и др.

Субботники будут проходить каждые выходные в апреле, а также 15 и 22 мая. Следующий состоится 17 апреля. Каждый двор города определяет своё время, чтобы привести в порядок придомовую территорию.